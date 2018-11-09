Сергей Семак: "Наигрывать схему с тремя защитниками времени не было"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после ничьей в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Бордо" (1:1) отметил, что доволен игрой команды в непривычной схеме, передает из Бордо спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Почему вы выбрали схему 5-3-2?

– Потому что у соперника сильные фланговые атакующие игроки – техничные и быстрые. Набиуллину и Анюкову пришлось бы сложно с ними.

– Почему страхующим защитником стал Маммана, а Мевля играл правее?

– Это привычная позиция для Мевли. Ему проще было играть именно так. Миха сыграл очень хорошо.

– Планируете ли вы опираться на эту схему и в будущем, а не лишь когда вас вынуждают обстоятельства?

– Мы должны иметь в своем арсенале такую схему. Времени наигрывать схему не было, но она многим знакома, футболисты сыграли неплохо. Были сложности, связанные со скоростью перемещения, но в остальном – все нормально. Игроки все усвоили и справились.

– В схеме 3-5-2 на флангах могут играть не только защитники, но и футболисты атаки. Почему вы решили выпустить именно Набиуллина с Анюковым, а не Шатова с Маком?

– Мы попробовали выпустить Мака во втором тайме. Если бы не забили, то и второй фланг сделали бы более атакующим.