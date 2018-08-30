Сергей Семак: "На данный момент "Зенит" - средняя команда"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его расстроила игра команды в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (1:2). Петербургский клуб прошел в групповой этап этого турнира по сумме двух встреч - 4:3.

- Я думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии.

Конечно, больше расстроился из-за игры собственной команды, а игроки "Мольде" сегодня были молодцами, старались до последней минуты. После первого мяча игра поменяла свой рисунок, у них и в первом тайме было немало возможностей. А когда забили второй, то почувствовали, что ситуацию можно исправить, и нам пришлось достаточно сложно. Но выдержали.

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