Сергей Семак: "Мы ждем возвращения Кокорина"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" заявил, что вся команда ждет возвращения в строй нападающего Александра Кокорина. 27-летний форвард лишь недавно приступил к тренировкам в общей группе.

- Саша не прилетел, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Он недавно начал тренироваться в общей группе. Как будет готов, тогда появится. Мы ждем.

По Жиркову говорили уже – ждем, насколько методы лечения принесут результат. Ничего не могу пока сказать. Посмотрим, есть время, чтобы действовать безоперационным путем, но о сроках не могу сказать.

"Зенит" выступает в группе С вместе с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".

"Копенгаген" – "Зенит": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)​

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