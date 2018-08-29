Сергей Семак: "Мы пытаемся вносить некоторые коррективы в состав"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что пытается вносить коррективы в состав, поскольку игроки команды подошли к началу сезона в разной форме. Завтра петербургский клуб сыграет против "Мольде" в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

- Действительно, перед каждой игрой мы проверяем и медицинское, и функциональное состояние игроков, - цитирует Семака официальный сайт сине-бело-голубых. - Все они подошли к старту сезона в разной форме, поэтому сейчас мы пытаемся варьировать, вносить некоторые коррективы в состав. Но пока сказать больше не могу, впереди еще целый день.

Мы прекрасно понимаем силу "Мольде". И в первом матче нам было нелегко, и во втором тоже не будет. 3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече. Это не такой большой задел в играх не выбывание.

Напомним, в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" обыграл "Мольде" со счетом 3:1.

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