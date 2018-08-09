Сергей Семак: "Лодыгин – важный игрок для нас"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" подчеркнул, что допустивший результативную ошибку вратарь Юрий Лодыгин остается важным игроком команды.

Встреча, прошедшая в четверг в Минске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

– Что с Шатовым?

– Все нормально, разберемся. Надеюсь, ничего серьезного нет.

– Повлияет ли это поражение на ваши отношения с Гуренко?

– Одно дело личные взаимоотношения, а другое дело футбол. Да, 4:0 но ничего не изменится в личных отношениях.

– Почему вы выпустили Лодыгина?

– Дали Юре шанс. Нужно поддерживать игровую практику, он для нас важный игрок. (Гоша ЧЕРНОВ)

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