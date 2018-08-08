Сергей Семак: "Кто сыграет с "Динамо"? У нас нет неосновного состава"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" похвалил соперника, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Сергей Гуренко на пресс-конференции два раза сказал о том, что состав "Зенита" предсказать невозможно. Сыграют сильнейшие или будет смешанный состав?

- У нас нет неосновного состава. Те, кто имеют проблемы, не будут играть, но ни о каком неосновном составе речи быть не может.

- Что вы скажете о сопернике?

- У "Динамо" хороший подбор игроков. В трансферное окно команду пополнила группа футболистов. Игроки пытаются обострять, хорошо используют фланги, хорошая команда, у нее высокие задачи, интересная игра.