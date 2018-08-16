Сергей Семак: "Какое-то наказание Паредес понесет"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что клуб, вероятно, накажет хавбека Леандро Паредеса, получившего красную карточку в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" (8:1).

- Оштрафуете ли вы Паредеса, получившего красную карточку?

- Посмотрим, хотя какое-то наказание он понесет. Команда выручила Паредеса, поэтому наказание будет не таким болезненным. Главное - понимание, в какую ситуацию игрок поставил команду.

- Было ли подобное в вашей карьере?

- Наверное, нет. Больше запоминаются поражения, негатив. Как в матче в Минске - не по делу, не по футбольным качествам. Сейчас ребята могут насладиться моментом.

- Если бы не пропустили, вышли бы Смольников и Мак?

- Думали выпустить Мака в основное время, но никто не выпадал из игры. Была проблема у Нобоа. Понимали, что могут и у других игроков возникнуть проблемы, так что оттягивали замены. У Мака потрясающий матч. Мы внесли корректировки, но это за счет ребят.

- Болельщиков не было на трибуне, но они сняли теплоходы. Было их слышно?

- Поддержка была слышна, хоть и не очень сильно. То, что происходит сейчас - замечательно. В другом городе сложно представить такую ситуацию. Трибуны не были заполнены, но в каждом семье, в каждом баре, на каждом корабле - все болеют за "Зенит". (Гоша ЧЕРНОВ)

"Зенит" вышел в четвертый отборочный раунд Лиги Европы по сумме двух встреч (8:5), где встретится с "Мольде".