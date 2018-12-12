Сергей Семак: "Игроки "Зенита" голодны до побед"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что футболисты его команды хотят одержать победу в этой игре, несмотря на досрочный выход в плей-офф.

- Футболисты всегда хотят побеждать и на тренировках, и в матчах, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Как сложится игра никто не скажет. Что касается турнирной ситуации, то ничего не изменится, – это правда. Но ребята хотят играть, они голодны до побед. Посмотрим, как сложится игра, и завтра увидим, правы ли ваши чешские коллеги.

Позднее время начала матча? Конечно, это сказывается. Есть зоны комфорта, когда футболисты привыкают играть в одно и то же время. Физиология не может полностью перестроиться за один день. Что делать, такое время назначается. Мы не можем сдвинуть время начала матча. Есть неудобство, оно достаточно серьезное, но сделать с этим ничего нельзя.

"Зенит" занимает 1-е место в группе С. Петербургский клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

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