Сергей Семак: "Футболисты "Зенита" - герои в моих глазах"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что считает игроков петербургской команды героями. Сегодня сине-бело-голубые разгромили минское "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) и прошли дальше по сумме двух матчей (8:5).

- Ребята - молодцы, они - герои в моих глазах, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Сегодня насладимся победой, а завтра будем готовиться к следующему матчу. Не совсем получилось использовать фланги так, как мы хотели. И очень жаль, что не забили еще.

Судейство? Наверное, можно было поставить пенальти в ворота минского "Динамо" в некоторых моментах. Мы верили в эту победу. Нас раззадорили слова о том, что в первом матче команда "ползала на карачках". Это приятная победа после сложного поражения.

"Зенит" сыграет с "Мольде" в четвертом отборочном раунде Лиги Европы.