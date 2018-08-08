18:54 | Футбол — Лига Европы

Сергей Семак: "Дзюба не приехал в Минск, потому что он пропустил часть предсезонки"


Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" объяснил, почему нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба не приехал в столицу Белоруссии, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Почему в Минск не приехал Дзюба?

- Причина в том, что он пропустил большую часть предсезонной подготовки. Мы решили каких-то игроков догрузить, чтобы набрали оптимальные кондиции. Артем сыграл достаточно много матчей, старается показывать максимум.

Динамо Мн - Зенит

 

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