Сергей Семак: "Дриусси играл с температурой. Были проблемы у Паредеса, Ерохина и Анюкова"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Копенгагеном" (1:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у многих футболистов не все в порядке было со здоровьем, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов

– Полтора тайма мы могли говорить только о том, чего не хватало в атаке, - отметил Семак. - В конце матча устали, что объяснимо: Дриусси играл с температурой, были проблемы у Паредеса, Ерохина и Анюкова... Все молодцы. Очень тяжелая победа, но я рад, что мы вышли в евровесну.

– Почему играет Эрнани?

– Два последних матча он отыграл хорошо, в том числе на втором этаже. У него поставлен удар. Хотелось бы, чтоб он забивал, конечно. Но, в целом, я доволен.

– У Паредеса весь матч не шли "стандарты" и в предыдущих играх с ними тоже были проблемы. Вы не думали передать их исполнение кому-то другому?

– Мысли такие бывают. "Стандарты" не работали, особенно в первом тайме. Но у Паредеса не все в порядке по здоровью. Он чувствовал боль, ему было некомфортно.