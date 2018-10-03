Сергей Семак: "Даже Кроос не защищен от ошибок"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" отметил, что в октябре команда может провести товарищескую встречу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Были ли у вас индивидуальные беседы со Смольниковым и Кузяевым, которые допустили ошибки в матче с "Анжи"?

- Все мы люди. Сложно говорить, что не так. И индивидуальные ошибки, и структура игры, и командные взаимодействия... Но даже Кроос не защищен от ошибок. Бывает усталость, которая ведет к неправильным решениям.

- В сентябре во время перерыва на матчи сборных "Зенит" играл с "Кайратом", в ноябре встретится с "Шальке". Это вы просите клуб организовыывать товарищеские матчи? И как "Зенит" проведет ближайшую паузу на международные игры?

- Договариваемся насчет товарищеской игры. Ждем, когда подтвердится. Это мое пожелание, паузы длинные, а игроки которые, не принимают участие в матча сборных, должны получать игровую практику.

"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)