Сергей Рыжиков: "Ростов" и Бердыев выложатся на 120 процентов в матче с "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что будет переживать за "Ростов" в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Голкипер уверен, что ростовчане в противостоянии с манкунианцами выложатся на 120 процентов.

- Курбан Бердыев, еще когда тренировал "Рубин", говорил, что хотел бы сыграть в еврокубках с командой из Англии. И вот ему наконец-то достался "Манчестер Юнайтед". Как отнеслись к такому жребию для "Ростова"? - вопрос Рыжикову.

- Я белой завистью позавидовал. Сыграть на "Олд Траффорд" - это мечта каждого футболиста. Тем более в 1/8 финала Лиги Европы. А была бы Лига чемпионов, так это вообще сказка. Могу пожелать "Ростову" удачи. Не сомневаюсь, что ребята и Курбан Бекиевич выложатся на 120 процентов. Будем болеть за российский футбол и за "Ростов".

- В Англии в победе "Манчестера" мало кто сомневается – где "Юнайтед" и где "Ростов". Что думаете вы?

- Шансы есть, они 50 на 50. Легкая недооценка самих игроков "Манчестера" может сыграть "Ростову" на руку. Будем болеть за них.

- Вспомните, как Бердыев настраивал игроков "Рубина" на самые первые матчи с топ-клубами в Лиге чемпионов.

- Никак. Он плавно подводил к играм с этими грандами, физически и психологически. Уверен, что то же самое будет с "Ростовом".