Сергей Родионов: "Промес? Было бы интересно сыграть с "Севильей"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги жеребьевки Лиги Европы, отметив, что было бы интересно сыграть с "Севильей", в которую ушел нападающий Квинси Промес, передает из Монте-Карло спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Соперниками красно-белых по группе стали испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид", и шотландский "Рейнджерс".

- А интересно было бы попасть на "Севилью", чтобы сыграть против Промеса?

- Я как раз сидел и думал об этом, когда "Краснодар" и "Севилья" оказались в одной группе (смеется). Значит, Промес снова приедет в Россию. Если бы мы оказались с "Севильей" в одном квартете, тоже было бы интересно.

- Но это было бы скорее хорошо или плохо?

- Не знаю. Промес внес огромный вклад в успехи "Спартака", оставил ярчайший след в истории клуба. Мне хочется ему пожелать удачи и успехов в новой команде и сделать еще один шаг в своем футбольном развитии. Огромная ему благодарность за то, что он помогал команде завоевывать титулы, за голы, передачи. Да и вообще за его отношение к "Спартаку". Он останется в памяти наших болельщиков навсегда.