Сергей Рафаилов: "Фергюсон спрашивал, есть ли хорошее вино на Украине"

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о своей поездке в Англию, где команда во 2-м туре группового турнира Лиги Европы играла с "Манчестер Юнайтед" (0:1). Там состоялось его знакомство с бывшим тренером команды сэром Алексом Фергюсоном, который интересовался качеством вина на Украине. В четверг "Заря" примет "МЮ" в Киеве, а Рафаилов передаст Фергюсону свой подарок.

- Несмотря на огромную разницу в классификации "Манчестер Юнайтед" и "Зари", в Англии встретили нас очень тепло, - приводит "СЭ в Украине" слова Рафаилова. - Англичане оказались весьма приветливыми и коммуникабельными людьми. Это можно сказать о Бобби Чарльтоне. Почтенного возраста легенда клуба находится в добром здравии и при ясном уме. Он интересовался делами "Зари" и жизнью в Украине, расспрашивал также, как нам удается существовать вдали от родного города.

- Известно, что Алекс Фергюсон является большим поклонником вина. О виноделии в Украине он вас не расспрашивал?

- Расспрашивал. Он интересовался, есть ли хорошее вино в нашей стране. А еще сказал, что у него имеются виноградники в Южной Африке. Кстати, по рекомендации Фергюсона во время дружеского ланча представители обоих клубов имели возможность отведать красное "Бордо". Хорошее вино. Это один из его любимых сортов.

- Какое впечатление произвел на вас рекордсмен по количеству титулов на тренерском посту в английском футболе?

- Сэр Алекс Фергюсон - человек с юмором, улыбчивый. Когда я ему сказал, какими представлял англичан, он ответил: "Правильно ты их представлял! А вот мы, шотландцы, другие - доброжелательные и с чувством юмора". О широте души Фергюсона, как шотландца, я имел возможность сделать вывод на таком примере. В тот день прилетала его тетя, которая, по словам сэра Алекса, когда-то эмигрировала из Англии в Канаду. Тем не менее, он нашел время прийти на этот ланч, чтобы пообщаться с нами, сфотографироваться.

- Вы уже подготовили то, чем могли бы удивить Фергюсона?

- К сожалению, в Одессу ни он, ни Бобби Чарльтон не приедут. Так что подарок передадим ему через работников "Манчестер Юнайтед".

- Это случайно не вино из шабских подвалов на Одесщине?

- Нет. Подарок достойный, но это не вино. Хотя мы пытались найти изысканные сорта и на Одесщине, и в Западной Украине - в районе Ужгорода. Но нам сказали, что там молодые вина. Как оказалось, нет у нас такого напитка, чтобы можно было им такого ценителя, как Фергюсон, удивить.