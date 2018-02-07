16:28 | Футбол — Лига Европы

Сергей Прядкин: "Все четыре российских клуба могут дойти до финала Лиги Европы"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил уверенность, что все российские клубы, выступающие в еврокубках, способны дойти до финала. Напомним, что "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА в феврале проведут матчи 1/16 финала Лиги Европы.

– Не хочу загадывать, но по своему подбору игроков и по игре, которую показывают наши клубы, все они могут дойти до финала Лиги Европы, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Это касается "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и ЦСКА.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180207/1132142748.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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AloneStranger

Дойти до финала могут не только лишь все...

18:26

Thomas_Boy_

Я думаю, даже все пять.

17:10

Slim Taller

Дойти могут все,только некоторые не смогут сыграть.

16:54

PLUT-IN

Одно из двух будет или все четыре команды выйдут в финал или ни одной там не будет. Здравый смысл и остатки понятий в математике говорят, что случится второе.

16:53

invino

Будет финал четырех. Господи, когда же к руководству нашим футболом придут вменяемые люди?!

16:44

Contr

А в финале разве не 2 команды играют?))

16:39