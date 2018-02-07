Сергей Прядкин: "Все четыре российских клуба могут дойти до финала Лиги Европы"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил уверенность, что все российские клубы, выступающие в еврокубках, способны дойти до финала. Напомним, что "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА в феврале проведут матчи 1/16 финала Лиги Европы.
– Не хочу загадывать, но по своему подбору игроков и по игре, которую показывают наши клубы, все они могут дойти до финала Лиги Европы, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Это касается "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и ЦСКА.
AloneStranger
Дойти до финала могут не только лишь все...
18:26
Thomas_Boy_
Я думаю, даже все пять.
17:10
Slim Taller
Дойти могут все,только некоторые не смогут сыграть.
16:54
PLUT-IN
Одно из двух будет или все четыре команды выйдут в финал или ни одной там не будет. Здравый смысл и остатки понятий в математике говорят, что случится второе.
16:53
invino
Будет финал четырех. Господи, когда же к руководству нашим футболом придут вменяемые люди?!
16:44
Contr
А в финале разве не 2 команды играют?))
16:39