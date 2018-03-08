Сергей Кирьяков: "У Миранчуков, в отличие от Фернандеша, больше шансов заиграть в команде калибра "Атлетико"

Бывший нападающий сборной России, "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков считает, что у Алексея и Антона Миранчуков больше шансов заиграть в команде калибра "Атлетико", чем у их партнера по клубу Мануэла Фернандеша. По словам эксперта, оба россиянина обладают высокой скоростью.
– В составе "Локомотива" есть футболисты, которые могли бы заиграть в команде калибра "Атлетико"?
– Сложный вопрос. Мой ответ будет субъективным. Здесь можно только предположить.
– Может быть, Фернандеш, которого многие называют лучшим игроком нашего чемпионата?
– Вот по нему как раз есть сомнения.
– Почему?
– Он даже в РФПЛ не самый быстрый игрок, хоть и выделяется на фоне остальных. Да, у него очень тяжело отобрать мяч, однако португалец не обладает высокой скоростью. А без нее в Европе, в топовом клубе придется очень тяжело. Вряд ли он заиграет в серьезной команде.
– Вот как?
– Да. А вот у Миранчуков шансов больше. При условии, что они быстро адаптируются в новом чемпионате. У обоих высокая скорость. Кроме того, они, как и Фернандеш, хорошо видят поле, способны исполнить эпизод нестандартно, берут игру на себя. Понимаете, в Европе все нужно делать в два раза быстрее, чем у нас – бежать, работать с мячом и думать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде сегодня, 8 марта. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
эд.гар
Скорость у Кирьякова была весьма средней, и играл он гораздо хуже и Фернандеша и Миранчуков. Поэтому ничего в Европе он не показал. Но у нас принято всех бывших игроков считать (а точнее называть ) экспертами. Фернандеш игрок сборной Португалии , а туда абы кто не попадает, не то , что в нашу сборную. Сейчас , за неимением защитников , наберем бегунков на ЧМ , а потом будем удивляться, что Саллах пару мячей нашим забьет. Так уже продолжается 25 лет. Можно было за шесть лет как-нибудь подготовить новых защитников для сборной. Для этого надо было наигрывать молодежь еще пять лет назад , не пытаться решать сиюминутные задачи за счет стариков.
16:21
Zico-wc
Кирьяков у тебя у самого была очень неплохая скорость, но кроме первого сезона в Карлсруе, ты ничего там(в Европе) не показал.
13:22