Сергей Кирьяков: "У Миранчуков, в отличие от Фернандеша, больше шансов заиграть в команде калибра "Атлетико"

Бывший нападающий сборной России, "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков считает, что у Алексея и Антона Миранчуков больше шансов заиграть в команде калибра "Атлетико", чем у их партнера по клубу Мануэла Фернандеша. По словам эксперта, оба россиянина обладают высокой скоростью.

– В составе "Локомотива" есть футболисты, которые могли бы заиграть в команде калибра "Атлетико"?

– Сложный вопрос. Мой ответ будет субъективным. Здесь можно только предположить.

– Может быть, Фернандеш, которого многие называют лучшим игроком нашего чемпионата?

– Вот по нему как раз есть сомнения.

– Почему?

– Он даже в РФПЛ не самый быстрый игрок, хоть и выделяется на фоне остальных. Да, у него очень тяжело отобрать мяч, однако португалец не обладает высокой скоростью. А без нее в Европе, в топовом клубе придется очень тяжело. Вряд ли он заиграет в серьезной команде.

– Вот как?

– Да. А вот у Миранчуков шансов больше. При условии, что они быстро адаптируются в новом чемпионате. У обоих высокая скорость. Кроме того, они, как и Фернандеш, хорошо видят поле, способны исполнить эпизод нестандартно, берут игру на себя. Понимаете, в Европе все нужно делать в два раза быстрее, чем у нас – бежать, работать с мячом и думать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде сегодня, 8 марта. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.