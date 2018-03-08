Сергей Кирьяков: "Лейпциг" победит "Зенит" дома"

Бывший нападающий сборной России, "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков считает, что "Лейпциг" одержит победу в первом матче противостояния 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом". По словам эксперта, игра с питерцами является хорошим шансом для немецкого клуба реабилитироваться за последние неудачи в бундеслиге.

– "Лейпциг" не побеждает уже четыре матча подряд Можно ли говорить об определенном кризисе в игре немцев?

– По своему опыту знаю, что "кризисы" для немецких клубов понятие достаточно раздутое. Они быстро проходят, и потом про них не вспоминают. Никто не любит играть против представителей бундеслиги, которые бьются буквально на каждом участке поля. Считаю, "Лейпциг" победит "Зенит" дома. Матч с питерцами – хороший шанс реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате.

– Справедливо ли критикуют "Зенит" за качество футбола?

– Здесь можно констатировать одну интересную вещь. Зенит" в РФПЛ и "Зенит" в Лиге Европы – это две разные команды. Во всяком случае, для меня.

– Почему так?

– Нет четкого ответа. Возможно, дело в мотивации, настрое. Похоже, футболисты хотят показать свои лучшие качества именно в Лиге Европе, а не во внутреннем чемпионате. Надеюсь, и на этот раз подопечные Манчини выложатся по полной. Тогда нас ждет довольно упорный поединок, но фаворит все-таки "Лейпциг".

– Согласны с утверждением, что главная проблема этого "Зенита" – отсутствие лидера?

– Да, пожалуй. Последние матчи это показали. Хотя такую роль, по идее, мог взять на себя кто-то из аргентинцев. Или Иванович. Но пока этого не происходит.

– А Кокорин?

– Сколько его помню, он никогда не претендовал на эту роль. Он хорошо выполняет свою непосредственную работу. Однако не чувствуется, что Александр может повести за собой команду. Где-то прикрикнуть, где-то напихать кому-то – это все-таки не про него. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится сегодня, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.