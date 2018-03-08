Сергей Кирьяков: "Лейпциг" победит "Зенит" дома"

Бывший нападающий сборной России, "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков считает, что "Лейпциг" одержит победу в первом матче противостояния 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом". По словам эксперта, игра с питерцами является хорошим шансом для немецкого клуба реабилитироваться за последние неудачи в бундеслиге.
– "Лейпциг" не побеждает уже четыре матча подряд Можно ли говорить об определенном кризисе в игре немцев?
– По своему опыту знаю, что "кризисы" для немецких клубов понятие достаточно раздутое. Они быстро проходят, и потом про них не вспоминают. Никто не любит играть против представителей бундеслиги, которые бьются буквально на каждом участке поля. Считаю, "Лейпциг" победит "Зенит" дома. Матч с питерцами – хороший шанс реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате.
– Справедливо ли критикуют "Зенит" за качество футбола?
– Здесь можно констатировать одну интересную вещь. Зенит" в РФПЛ и "Зенит" в Лиге Европы – это две разные команды. Во всяком случае, для меня.
– Почему так?
– Нет четкого ответа. Возможно, дело в мотивации, настрое. Похоже, футболисты хотят показать свои лучшие качества именно в Лиге Европе, а не во внутреннем чемпионате. Надеюсь, и на этот раз подопечные Манчини выложатся по полной. Тогда нас ждет довольно упорный поединок, но фаворит все-таки "Лейпциг".
– Согласны с утверждением, что главная проблема этого "Зенита" – отсутствие лидера?
– Да, пожалуй. Последние матчи это показали. Хотя такую роль, по идее, мог взять на себя кто-то из аргентинцев. Или Иванович. Но пока этого не происходит.
– А Кокорин?
– Сколько его помню, он никогда не претендовал на эту роль. Он хорошо выполняет свою непосредственную работу. Однако не чувствуется, что Александр может повести за собой команду. Где-то прикрикнуть, где-то напихать кому-то – это все-таки не про него. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится сегодня, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
SergeyKa
Это было очень давно. После тех матчей "Зенит" успел сыграть с "Баварией" на Петровском показательный матч и проиграл 4:1. Причём, немцы играли в полсилы. Сейчас и "Зенит" совершенно другой, и "Лейпциг" в предыдущем раунде обыграл одну из сильнейших команд Италии. "Зенит" очень слаб при игре в единоборствах. Сегодня это и скажется.
14:25
Tribunal Z
Кирьяков никогда не был хорошим прогнозистом, следовательно слушай Кирьякова и ставь наоборот. Зенит сыграет или вничью 2-2 или выиграет 2-1, 3-2, 3-1 в Германии. Тем более что Проведя четыре последних матча с немецкими клубами в Германии в еврокубках Зенит ни разу не проиграл, у Байера выиграл 4-1, с Баварией сыграл 1-1 , выиграл у Штутгарта 2-1 и выиграл у Боруссии Дортмунт года три назад тоже 2-1. Так что Зенит умеет играть с немецкими клубами и побеждать в Германии
14:10
SergeyKa
Ставлю на победу "Лейпцига" - 3:1
13:28