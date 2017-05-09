Сергей Карасев: "В матче "Сельта" - "МЮ" главное было ничего не испортить"

Российский арбитр Сергей Карасев в эфире программы "Свисток" заявил, что был рад получить назначение на матч 1/2 финала Лиги Европы "Сельта" – "Манчестер Юнайтед" (0:1). Рефери отметил, что стороны остались довольны работой его бригады.

– Назначение на матч "Сельта" – "Манчестер Юнайтед"? Эмоции сопоставимые с работой на Euro-2016, – сказал Карасев. – Но тогда эмоции были сильнее. Мы рады и счастливы, конечно, не ожидали. Главное было ничего не испортить. Давали играть и бороться. С обеих сторон не было нареканий по судейству.

Желтая карточка Феллаини? Я обращал внимание не только на него. Бельгиец идет в борьбу немного на грани. Был особый контроль. Я смотрю много матчей. Он не спорил после желтой карточки.