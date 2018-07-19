Сергей Иванов и Михаил Вилков отработали свои матчи Лиги Европы

"Лиепая" победила "Хеккен" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы - 2:1. Благодаря победе в первом матче со счетом 3:0, в следующий раунд прошел "Хеккен". Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Еще один матч - "Кешлы" - "Бальцан" - судил Михаил Вилков. "Кешлы" победил, но мальтийцы прошли в следующий раунд по сумме двух встреч.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Хеккен" (Швеция) - "Лиепая" (Латвия) - 1:2 (1:1)
Голы: Гуйе, 11 (0:1). Мохаммед, 42 (1:1). Карлсонс, 86 (1:2).
Судья: ИВАНОВ (Россия)
Первый матч - 3:0
"Кешлы" (Азербайджан) - "Бальцан" (Мальта) - 2:1 (1:0)
Голы: Меса Кольи, 11 - с пенальти (1:0). Алхазов, 90+1 (2:0). Майдевац, 90+6 (2:1).
Удаление: Майдевац (Б), 90+7.
Судья: ВИЛКОВ (Россия).
Первый матч - 1:4
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-2/