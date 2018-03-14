Сергей Игнашевич: "Сильные качества нынешнего ЦСКА? Сплав молодости и опыта"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью пресс-службе УЕФА выразил мнение, что молодежь армейцев получает бесценные знания, играя вместе с теми, кто выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году. Помимо Игнашевича, тот трофей завоевали Игорь Акинфеев, Василий и Алексей Березуцкие, все четверо стабильно выступают за красно-синих по сей день.

– Каковы сильные качества нынешнего ЦСКА?

– Наверно, сплав молодости и опыта. Есть очень опытные игроки и молодые, талантливые футболисты, которые могут показать себя. Не готов сравнивать нынешний состав ЦСКА с предыдущими, но свои козыри у нас есть. У этой команды есть будущее. У нас большая группа молодых футболистов, порядка восьми-девяти человек, которые за последний год ворвались в состав. Сейчас они получают бесценный опыт, находясь бок о бок с теми, кто выигрывал в 2005 году Кубок УЕФА, бронзовые медали чемпионата Европы. Думаю, у них прекрасная школа и хороший потенциал, чтобы достойно представлять нашу страну и наш клуб.

– Футбол спаивает вас с молодежью в одно целое...

– В этом вопросе мне непросто, потому что в команде есть ребята, которых я старше в два раза. То есть вы понимаете, что общих интересов у нас с ними немного, но при этом на поле мы все равны. Мы, ветераны, можем кричать, подсказывать, так как у нас больше опыта, но на поле мы равны. За его пределами я могу читать книгу и не поддерживать общения с молодыми, но в игре мы говорим на одном языке. Приходят ребята, которым по 17-19 лет. Мне в этом году – 39. Мне они в сыновья годятся, и мне с ними надо находить общий язык. Это, конечно, забавно, но это футбол.

Завтра, 15 марта, ЦСКА проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Встреча начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Первая игра, состоявшаяся 8 марта в Москве, завершилась минимальным поражением армейцев - 0:1.