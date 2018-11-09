Сергей Хусаинов: "Падение Мельгарехо в штрафной "Рейнджерс"? Очевидное нарушение, это – пенальти"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом "СЭ" разобрал спорные эпизоды матча 4-го тура Лиги Европы "Спартак" – "Рейнджерс" (4:3). Встречу на "Открытие Арене" обслуживал хорватский рефери Иван Бебек.

– Давно наблюдаю за этим судьей, – сказал Хусаинов. – Симуляцию Попова (на 15-й минуте. – Прим. "СЭ") он зафиксировал верно и показал полузащитнику желтую карточку. А вот в другом эпизоде с болгарином (на 52-й минуте в борьбе с Катичем. – Прим. "СЭ") Бебек показал, что не слишком разбирается моментах в единоборствами. Будь это нарушение в пределах штрафной, он незамедлительно дал бы фол на Попове, но здесь повел себя неуверенно. Что касается падения Мельгарехо в штрафной (76-я минута. – Прим. "СЭ") – это очевидное нарушение правил. Переплетение ног, и сам спартаковец упасть не мог, поэтому следовало назначить 11-метровый.

При этом когда шотландцы забили в свои ворота (35-я минута – Прим. "СЭ"), игрок "Спартака", якобы находившийся в пассивном офсайде, на самом деле находился в активной позиции. Этим он заставил защитника ошибиться, поэтому следовало зафиксировать положение "вне игры" и не засчитывать автогол Голдсона.

После четырех туров "Спартак" с 5 очками делит с "Рейнджерс" второе место в группе G. Лидирует испанский "Вильярреал" с 6 очками, замыкает квартет австрийский "Рапид", набравший 4. (Евгений Белоусов)

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