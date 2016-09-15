Сергей Хусаинов: "Не понял, за что назначили свободный в ворота "Маккаби"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понял, почему судья матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Маккаби" – "Зенит" назначил свободный удар в ворота израильского клуба.
– Не знаю, где там судья увидел свободный в ворота "Маккаби", – подчеркнул Хусаинов. – Рука у защитника, пусть и неумышленная, но была. Это нарушение. Так что пенальти. А не свободный. Отложенная вторая желтая карточка игроку хозяев – правильное решение. А вот свободный… Видимо, арбитр поплыл. Методическая ошибка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
PitersS
Рука неумышленная!?-разв пендаль ставят за неумышленную руку? Если рука в неестественном положение-это, уже, умышление. Да любое попадание в руку-умышленное-пендаль, неумышленное-ничего..
22:05
cska_spb
Шекели?)))Сколько кг??
22:04
sailor1990
Чисто теоретически. Судья не стал останавливать игру во время фола, дождавшись окончания атаки. После потери мяча свистнул, чтобы предъявить карточку. Потом видать вместо спорного решил назначить свободный
22:04
цска 19781978
А как вчера немцы забили-ты понял
22:04
Странник-777
Желтая была, может даже красная прямая. А во вратарской ничего не было. Ни подножки, ни игры рукой, ни опасной игры, ни блокировки... за что еще там можно было придумать свободный удар?
22:04
dEADj
Неумышленная рука, но она повлияла на траекторию мяча.
22:03
foreverCSKAforever
Вряд ли за рубли.
22:02
funyaka
Новое правило из редакции ГазПрома - если неумышленная, то только свободный:))
22:02
}}>Туда
Я смотрю, Хусаинов все матчи Зенита смотрит, ждет звонка. Сам-то редкостная тварь.
22:02
Странник-777
За что, за что... за чемодан от Миллера.
22:00
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
иди проспись. лобан.
22:00