Сергей Хусаинов: "Не понял, за что назначили свободный в ворота "Маккаби"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понял, почему судья матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Маккаби" – "Зенит" назначил свободный удар в ворота израильского клуба.

– Не знаю, где там судья увидел свободный в ворота "Маккаби", – подчеркнул Хусаинов. – Рука у защитника, пусть и неумышленная, но была. Это нарушение. Так что пенальти. А не свободный. Отложенная вторая желтая карточка игроку хозяев – правильное решение. А вот свободный… Видимо, арбитр поплыл. Методическая ошибка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)