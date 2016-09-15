21:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Сергей Хусаинов: "Не понял, за что назначили свободный в ворота "Маккаби"

0
0
0
11

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понял, почему судья матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Маккаби" – "Зенит" назначил свободный удар в ворота израильского клуба.

– Не знаю, где там судья увидел свободный в ворота "Маккаби", – подчеркнул Хусаинов. – Рука у защитника, пусть и неумышленная, но была. Это нарушение. Так что пенальти. А не свободный. Отложенная вторая желтая карточка игроку хозяев – правильное решение. А вот свободный… Видимо, арбитр поплыл. Методическая ошибка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

PitersS

Рука неумышленная!?-разв пендаль ставят за неумышленную руку? Если рука в неестественном положение-это, уже, умышление. Да любое попадание в руку-умышленное-пендаль, неумышленное-ничего..

22:05

cska_spb

Шекели?)))Сколько кг??

22:04

sailor1990

Чисто теоретически. Судья не стал останавливать игру во время фола, дождавшись окончания атаки. После потери мяча свистнул, чтобы предъявить карточку. Потом видать вместо спорного решил назначить свободный

22:04

цска 19781978

А как вчера немцы забили-ты понял

22:04

Странник-777

Желтая была, может даже красная прямая. А во вратарской ничего не было. Ни подножки, ни игры рукой, ни опасной игры, ни блокировки... за что еще там можно было придумать свободный удар?

22:04

dEADj

Неумышленная рука, но она повлияла на траекторию мяча.

22:03

foreverCSKAforever

Вряд ли за рубли.

22:02

funyaka

Новое правило из редакции ГазПрома - если неумышленная, то только свободный:))

22:02

}}>Туда

Я смотрю, Хусаинов все матчи Зенита смотрит, ждет звонка. Сам-то редкостная тварь.

22:02

Странник-777

За что, за что... за чемодан от Миллера.

22:00

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

иди проспись. лобан.

22:00

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ