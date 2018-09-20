Сергей Хусаинов: "Гол "Спартака" отменили по правилам"

Известный судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с отмененным голом "Спартака" в ворота "Рапида" во время матча первого тура группового турнира Лиги Европы. Сальваторе Боккетти поразил ворота на 56-й минуте после навеса со штрафного, но арбитр зафиксировал офсайд.

- Арбитр принял верное решение, - сказал Хусаинов. - В момент удара Фернандо два игрока, один из которых и отправил мяч в ворота после попадания в перекладину, были в офсайде. Если бы был гол при прямом ударе со штрафного, то его засчитали бы. (Арман Мкртчян)