12:46 | Футбол — Лига Европы

Сергей Гуренко: "У "Зенита" есть разрыв в линиях"


Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко​ в интервью "СЭ" рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, у питерцев есть разрывы в линиях.

 
9 августа. Минск. &quot;Динамо&quot; (Минск) - &quot;Зенит&quot; - 4:0. Сергей ГУРЕНКО после матча: селфи на память.Сергей Гуренко: "Максимальная зарплата в минском "Динамо" - 7 тысяч евро"

– Болельщики критикуют аргентинцев Ригони и Дриусси за вчерашний матч. На ваш взгляд, они провалились?

– У "Зенита" все ребята мастеровитые. Возможно, им не хватило игрового тонуса. А в том, что они хорошие футболисты, сомнений нет.

– Кто вам понравился в "Зените"?

– Кузяев. Далер смело брал на себя игру, чем мне очень понравился.

– В чем, на ваш взгляд, слабые стороны "Зенита"?

– У него есть разрыв в линиях. Да, команда хорошо возвращается в оборону, но если соперник будет отбирать мяч и быстро переходить в атаку, то у "Зенита" могут быть проблемы.

– То есть быстрые команды неудобны для "Зенита"?

– Именно так. Крайние защитники "Зенита" часто подключаются к атакам, оставляют свои зоны, а двум центральным сложно справиться с быстрыми соперниками, выбегающим из глубины. (Андрей СИЗЯКИН)

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