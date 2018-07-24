Сергей Гуренко: "Рано говорить о шансах в матче с "Зенитом" - нужно пройти ДАК"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко - о потенциальной встрече с "Зенитом" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Для выхода в эту стадию команде нужно пройти словацкий клуб ДАК.

- Хорошо оценю готовность команды своей команды. У нас идет сезон, проблема одна – новички, которых мы подписали, находятся не в оптимальных кондициях. У нас нет недооценки по отношению к сопернику. Чемпионат мира в России стал наглядным примером, к чему может привести недооценка соперника, когда множество фаворитов вылетели на ранней стадии турнира, - цитирует специалиста Football.by. - Семак? Знаю его, конечно. Он очень хорошо себя зарекомендовал в "Уфе". Приглашение в "Зенит" он получил абсолютно заслуженно. В средней команде он добился максимума. Теперь перед ним задача добиться максимума с "Зенитом", а этого будет достичь гораздо сложнее. Это большой вызов в его карьере. Помню, что Семак был умным футболистом. Могу сказать, что нельзя сравнивать этот "Зенит" и прошлогодний. Тот был "Зенитом" Манчини, а это "Зенит" Семака. Сейчас тяжело говорить о шансах в том, что касается нашего возможного противостояния. Все мои мысли пока только связаны с ДАК.

Игра "Динамо" - ДАК состоится 26 июля, ответный матч ДАК - "Динамо" - 2 августа. Первая игра третьего раунда состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная - 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.