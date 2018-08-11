Сергей Гуренко: "Пустые трибуны "Петровского"? Не считаю, что "Динамо" это на руку"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко​ в интервью "СЭ" рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, очень плохо, что ответная игра пройдет при пустых трибунах.

– Какую задачу будет ставить на "Петровском" – победить?

– Нам очень важно забыть счет первого матча и сыграть дисциплинировано, как мы умеем. То есть не дать "Зениту" нас задавить, как он это делает с соперниками в чемпионате России.

– Пустые трибуны "Петровского" – плюс для "Динамо"?

– Не считаю, что нам это на руку. Давайте не забывать, что в футбол играют для болельщиков. И наказание, которые получил "Зенит", очень жесткое. Но в чем виноваты болельщики "Динамо"? Питер в прошлом сезоне проштрафился, ну а мы-то тут причем? На мой взгляд, лучше наказывать клубы деньгами, а не закрытием трибун.

– Раньше уже играли при пустых трибунах?

– В детстве во дворе и по любителям (смеется). В официальных матчах пустых трибун не помню.

– Насколько неприятным сюрпризом стало поведение болельщиков "Зенита"?

– Не знаю, что там происходило. Они были далеко от меня. Могу сказать, что они хорошо болеют, сильно поддерживают свою команду. Правда, на мой взгляд, должно быть чувство меры. Мне, например, очень понравилось, как болеют в Словакии – весь матч шумят, поют, но грань не переходят и кресла не вырывают. А такое поведение можно назвать бескультурьем. (Андрей СИЗЯКИН)