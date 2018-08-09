Сергей Гуренко: "Не сказал бы, что это лучший матч "Динамо" при мне"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко на пресс-конференции после первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Зенитом" подчеркнул, что пока рано говорить о выходе в следующую стадию.

Встреча, прошедшая в четверг в Минске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

– Какие эмоции были у вас после каждого гола?

– Спокойно встречал их, эмоции должны быть у футболистов. Понимаю, что мы выиграли, но мы еще не прошли дальше. В Питере будет сложный матч.

– Это лучший матч "Динамо" при вас?

– Я бы не сказал. Были матчи, когда мы создавали большое количество моментов. Ребята раскрепостились, мы полили поле. В футболе нет мелочей. И дай бог, чтобы мы всегда играли и побеждали на "Динамо".

– Это ваш лучший матч?

– Лучшие матчи впереди. (Гоша ЧЕРНОВ)

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