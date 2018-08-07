Сергей Гуренко: "Не хотелось бы, чтобы потом говорили – "Динамо" повезло, "Зенит" их недооценил"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в преддверии матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" сказал, что не стоит делать акцент на Артеме Дзюбе. Первая игра двухраундового противостояния состоится в четверг, 9 августа в столице Белоруссии. Ответная встреча пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

– Мне интересно, как моя команда выглядит на фоне таких соперников, – цитирует "Прессбол" Гуренко. – Поэтому в паузах и организовывали спарринги с "Локомотивом", тульским "Арсеналом". Игра с "Зенитом" – отличный вызов для наших парней, возможность зарекомендовать себя. Сказал им: "Все в ваших руках. Покажите, на что способны. В моей карьере было немало примеров, когда невозможное становилось возможным. Дерзайте!"

– В Питере уверены, что пройдут дальше, и лишь немногие, в том числе Сергей Герасимец, осторожны в прогнозах. Недооценка "Динамо" может сыграть вам на руку?

Мне бы не хотелось, чтобы потом говорили, мол, динамовцам повезло, что их недооценили. Чемпионат мира доказал: верх берет тот, кто лучше организован, кто проявляет бойцовский характер, выигрывает больше единоборств. Топ-сборные Германии, Испании, Бразилии до финала не добрались, а играла там скромная Хорватия.

– На чемпионате мира Дзюба показал, как тяжело с ним бороться защитникам. Артем – главная опасность для "Динамо"?

Не стал бы делать акцент на Дзюбе. Иванович силен при "стандартах". Вообще, опасность может прийти с любой стороны. Остро действуют Краневиттер, Набиуллин, Шатов, из глубины может набежать Кузяев. Да практически любой игрок "Зенита" представляет для соперника опасность.