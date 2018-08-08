Сергей Гуренко: "Можно пройти "Зенит", сыграв вничью дважды"

Главный тренер тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко на пресс-конференции перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" отметил, что владеет достаточным количеством информации о сопернике, передает из Минска спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Стадион "Динамо" новый. Вы уже обжились здесь?

- Как дома пока не чувствуем себя. Это только вторая или третья игра для нас. Но нам не привыкать, будем обживаться, врастать корнями сюда. Приятно, что к нам приехал именно "Зенит" - команда высокого уровня.

- Вы общались с коллегами из российской премьер-лиги о "Зените"? Например, с Юрием Семиным.

- Именно с "Зенитом" Семака Семин еще не встречался. А вообще в "Зените" есть ряд игроков, которых я тренировал. Мы владеем достаточной информацией, но назвать состав соперника непредсказуемо.

- Нет опасений, что футболисты отнесутся к "Зениту" с излишним уважением?

- Всегда учу футболистов играть чисто, отбирать мячи не за счет грубости, а за счет умения. У нас меньше всех фолов в лиге, но мы все время вступаем в единоборства. Мы будем играть не за счет грубости.

- Будете считать успехом ничью в первой игре?

- Для меня не так важен результат. В четверг будет только первый тайм двухраундового противостояния. А вообще можно и в результате двух ничьих выйти в следующую стадию.