10:32 | Футбол — Лига Европы

Сергей Гуренко: "Может ли "Зенит" отыграться? В футболе всякое бывает"


Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко​ в интервью "СЭ" рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, в ответной встрече нужно сыграть собранно, ведь в футболе бывает всякое.

 
9 августа. Минск. &quot;Динамо&quot; (Минск) - &quot;Зенит&quot; - 4:0. Сергей ГУРЕНКО после матча: селфи на память.Сергей Гуренко: "Максимальная зарплата в минском "Динамо" - 7 тысяч евро"

– Допускаете, что "Зенит" может отыграть четыре мяча?

– В футболе всякое бывает. Нам важно настроиться и так же собрано сыграть на "Петровском".

– Был ли особый настрой у "Динамо" на "Зенит"?

– Безусловно, у ребят был настрой показать и заявить о себе, что они тоже неплохие футболисты, которые умеют играть. Но для меня, как для тренера, важно, что проявили они себя не индивидуально, а как команда.

– Есть в вашей команде футболисты, способные заиграть в России?

– Считаю, любой может заиграть на высоком уровне. Мои ребята ничем не хуже. Правда, в России они смогли бы быстрее вырасти – в вашем чемпионате другие скорости и партнеры поопытнее. Теперь "Динамо" в ответном матче нужно подтвердить неслучайность этой победы. (Андрей СИЗЯКИН)

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