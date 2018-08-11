Сергей Гуренко: "Может ли "Зенит" отыграться? В футболе всякое бывает"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко​ в интервью "СЭ" рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, в ответной встрече нужно сыграть собранно, ведь в футболе бывает всякое.

– Допускаете, что "Зенит" может отыграть четыре мяча?

– В футболе всякое бывает. Нам важно настроиться и так же собрано сыграть на "Петровском".

– Был ли особый настрой у "Динамо" на "Зенит"?

– Безусловно, у ребят был настрой показать и заявить о себе, что они тоже неплохие футболисты, которые умеют играть. Но для меня, как для тренера, важно, что проявили они себя не индивидуально, а как команда.

– Есть в вашей команде футболисты, способные заиграть в России?

– Считаю, любой может заиграть на высоком уровне. Мои ребята ничем не хуже. Правда, в России они смогли бы быстрее вырасти – в вашем чемпионате другие скорости и партнеры поопытнее. Теперь "Динамо" в ответном матче нужно подтвердить неслучайность этой победы. (Андрей СИЗЯКИН)