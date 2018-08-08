Сергей Гуренко: "Если пройдем "Зенит", думаю, руководство премирует ребят"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко на пресс-конференции перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" отметил, что вопрос о поощрении футболистов пока не рассматривался, передает из Минска спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Вы играли против Семака. Что помните о нем?

– Я много с кем играл, и Семак много с кем играл. Это не наше противостояние, двух клубов, двух систем, двух подходов, двух чемпионатов. Семак всегда был умным футболистом, порядочным. У меня хорошие отношения с ним.

– Вы помните матчи с "Зенитом", в которых играли?

– Я играл еще в те времена, когда "Газпром" был немножко далеко от "Зенита"! Нельзя сравнивать эти два "Зенита". Но отрадно, что его болельщики даже в сложные времена поддерживали команду.

– Ожидается две с половиной тысячи фанатов "Зенита". А у "Динамо" даже нет фан-сектора. Переживаете, что это скажется?

– Не переживаю. Может, фан-сектор у нас откроется усилиями журналистов?

– Оговаривались ли премиальные за выход в следующий раунд?

– Нет, не оговаривались. Я даже не в курсе. Если сыграем достойно, то, думаю, руководство клуба достойно премирует ребят.