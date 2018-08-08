Сергей Гуренко: "Думаю, "Зенит" не в оптимальных кондициях, но превосходит нас в мастерстве"

Главный тренер тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко на пресс-конференции перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" отметил силу соперника, передает из Минска спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Предстоит непростой матч. Думаю, он будет интересен как для них, так и для нас. Готовимся в свободном режиме, травмированных нет, все ребята горят желанием проявить себя. Понятно, что уровень мастерства питерского клуба выше нашего, но есть качества, которые важнее. Мы рады, что "Зенит" приехал к нам, что такой ажиотаж. Наконец-то футбол возвращается в Минск.



- Выделите сильные и слабые стороны "Зенита"?



- Мы не знаем, каким будет состав "Зенита". Но должен отметить, что их игроки значительно превосходят наших в мастерстве. Слабые стороны? Начало чемпионата, новый тренер, не все игроки находятся в одинаковых кондициях. Думаю, "Зенит" не в оптимальных кондициях.