Сергей Гуренко: "Доволен, что игроки "Динамо" проявили характер"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился мнением о матче с клубом ДАК (3:1) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

- Не сказал бы, что сегодня мы выполнили задачу – она будет решена только после ответного матча. У нас есть горький опыт недооценки соперника, - цитирует тренера "Прессбол". - Доволен, что ребята проявили характер. Многие дебютировали за "Динамо". Корзун, например, всего одну тренировку с нами провел, а Шитов – две. Наперекор всем мы доказываем, что у нас есть команда.

Победитель этого противостояния на следующей стадии сыграет с "Зенитом".