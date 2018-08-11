Сергей Гуренко: "Динамо" выходила играть на победу в матче с "Зенитом"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко​ в интервью "СЭ" рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, команда изначально выходила играть на победу.

– Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вас не поздравил с победой?

– Мы с ним, конечно, знакомы. Но с чем нас поздравлять? Мы еще ничего не сделали.

– Странно от вас такое слышать. Питерские болельщики в шоке от такого фиаско.

– Люди просто где-то нас недооценили. Вспомните чемпионат мира. Он же показал, что побеждают не фамилии, а команды – Хорватия самый яркий пример.

– Советов перед игрой у Гончаренко не просили?

– А смысл? ЦСКА еще не играл с "Зенитом", а у Питера – новый тренер, новые требования. Поэтому не думаю, что он мне рассказал бы что-то новое. Мы посмотрели две стартовые игры "Зенита" в чемпионате России, этого хватило.

– Но в России "Зенит" не пропустил пока ни одного гола, а вы забили ему четыре.

– И "Енисей", и "Арсенал" выходили играть на ничью. Их задачей было не пропустить гол. Я понимал, что мастерство игроков "Зенита" выше, чем у моих футболистов, поэтому нам нужно было максимально отодвинуть игру от своих ворот. И в первом тайме нам это удалось.

– А изначально вы выходили играть на победу?

– Конечно. Но еще более важно было не дать "Зениту" шанс забить, о чем я говорил после первого тайма, когда счет уже был 3:0. Да даже если бы сыграли 0:0, то у нас все равно оставались бы хорошие шансы. (Андрей СИЗЯКИН)