Сергей Гуренко: "4:0 - лишь результат первого матча, ничего невозможно загадывать"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко на пресс-конференции перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы прокомментировал ожидания от завтрашней игры против "Зенита". Гуренко отметил, что разгромная победа в первом матче не гарантирует команде прохождения в следующий этап. Также специалист отметил качества газона на стадионе "Петровский", которому завтра предстоит принять матч

-Что ожидаете от предстоящего матча?

-Не ожидали такого результата в первой игре, конечно. В той игре нам нечего было терять, теперь мы с "Зенитом" поменялись ролями. Они будут пытаться атаковать, а мы должны будем сдерживать соперника.

-Как настроить команду на игру при пустых трибунах?

-Нам белорусам не привыкать, у нас ходит меньше болельщиков, чем в России. Ребята чувствуют важность матча и хотят играть.

-Насколько вы допускаете мысль что "Зенит" может пройти? Это реально?

-В футболе все реально, невозможно загадывать. Яркий пример - матч "ПСЖ" и "Барселоны". 4:0-лишь результат первого матча.

-Какая главная задача у команды на матч?

-Установку говорить не буду, наша задача пройти дальше.

-Вы сыграли восемь матчей на "Петровском" в качестве игрока. Может, что-то вспомнилось?

-Ничего не поменялось, тут все как десять лет назад. Газон изумительный. Хотелось, конечно, чтоб были полные трибуны, но это зависит не от нас

-За пять последних матчей ваша команда забила 20 мячей пропустила два. Сказка продолжится завтра?

-Стараемся играть в атаку, всегда создавали много моментов. Может, ребята притерлись друг к другу. Футбол не поддается закономерностям. Рад, что у футболистов все получается - мы, тренерский штаб, просто помогаем им. (Артем РЯБОВОЛ)

Матч состоится 16 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.