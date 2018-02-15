Сергей Горлукович: "Ну, и где Промес?! Может, правда, надо было его продать?"

Экс-защитник сборных СССР и России Сергей Горлукович прокомментировал результат первого тайма матча 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" – "Атлетик".

– 0:3 – неожиданно... Не сказать, что счет по игре и что "Атлетик" переигрывал "Спартак". Просто оборона хозяев допустила детские ошибки, – отметил Горлукович. – Второй гол не берем, там рикошеты... А первый? Как Таски не подстраховал Кутепова? Ребята, детсад! Элементарно. Третий гол – куда побежал Ребров? И Кутепов мяч не вынес, не попал... Да... Атака? Глушаков заметен? А где Промес? Может, его надо было продать? Таски? И зачем с ним продлеватть контракт?! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Атлетик"