Сергей Горлукович: "Ну, и где Промес?! Может, правда, надо было его продать?"

Экс-защитник сборных СССР и России Сергей Горлукович прокомментировал результат первого тайма матча 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" – "Атлетик".
– 0:3 – неожиданно... Не сказать, что счет по игре и что "Атлетик" переигрывал "Спартак". Просто оборона хозяев допустила детские ошибки, – отметил Горлукович. – Второй гол не берем, там рикошеты... А первый? Как Таски не подстраховал Кутепова? Ребята, детсад! Элементарно. Третий гол – куда побежал Ребров? И Кутепов мяч не вынес, не попал... Да... Атака? Глушаков заметен? А где Промес? Может, его надо было продать? Таски? И зачем с ним продлеватть контракт?! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Maxiros
Интересно, а что Горлукович скажет о ПСЖ и Неймаре, хотя да те проиграли на выезде и вроде как шансы есть еще чтобы пройти дальше.
23:17
NRG
it-man я по ходу матча всё это тоже заметил,особенно о напах,когда они не бегут назад из офсайда,глаз так и режет!
23:04
dv2205
это праздник какой-то
22:45
it-man
Совершенно прав Горлукович! Оба выхода Реброва пустопорожние. Как в дворовом чемпионате сыграл. Слил команду. Промеса с таким движением точно только в России применять. Полный ноль на поле. Вообще все игроки атаки постоянно выключаются из игры. Не выходят после срыва атаки из офсайда, курят бамбук за линией защитников, обсерают малину команде.
22:32
Tribunal Z
Промес наложил бананами в штаны, не подготовился толком
22:28
Odissevs
Кошмар.
22:13
МиГ66
"Третий гол – куда побежал Ребров?" ----- Он во всех голах поучаствовал, все три раза куда-то бегал. С вратарем не угадал, с Кутеповым не угадал. Что-то многовато просчетов у Массимо, т.е. просчетов Максимум.
22:12