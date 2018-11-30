Сергей Горлукович: "Кого выделить у "Спартака"? Мне понравились стадион и питание"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

– Победа над "Крыльями" вас, значит, не убедила?

– А вы судье скажите "спасибо" за то, что чистый пенальти не поставил. Мы бы увидели, какой счет стал на табло... А вы спрашиваете, убедил, не убедил.... Все очень плохо при новом главном тренере. Во всяком случае пока. Вот и весь комментарий.

– Кононов на пресс-конференции заявил, что в целом игра была ничейная.

– Хм. Я вообще-то был на стадионе. Ничейная? Почему-то я не увидел, что с первых минут "Спартак" играл с "Рапидом" первым номером. И это с восьмой командой Австрии?! Сколько их там всего в чемпионате, девять? Вы о чем вообще? Куда такое годится? По владению мячом не могли их превзойти... Какой ничейный результат?

– Закономерно уступили?

– Да дело то даже не столько в результате, а качестве игры. Где оно?

– Кого можете выделить в составе красно-белых?

– Мне вчера понравились стадион и питание. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Горлуковича - здесь