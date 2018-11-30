Сергей Горлукович: "Глушаков – ноль на поле. Полтора года уже в футбол не играет"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2). Кроме того, он высказал свое отношение к капитану красно-белых Денису Глушакову.

– Как вам вчера Глушаков на поле?

– Да никак. Ноль на поле. Сейчас он ноль. Поставьте лучше на его место молодого парня. Хоть польза какая-то будет!

– Вернется ли он на свой прежний уровень?

– А я откуда знаю Зачем гадать? Знаете за что ценят профессионала? За то, что он делает здесь и сейчас. Нельзя жить прошлыми заслугами или рассчитывать на будущее. Другого не дано.

– Но ведь, наверное, не так то просто показывать хороший футбол, когда тебя все время травят фанты...

– Вы хотите, чтобы я его понял? Я не знаю о чем вы...

– Об оскорблениях с трибун, о том, что ему постоянно кричат нелицеприятные вещи.

– Ну и правильно делают, что кричат. Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать?

– Но когда фанат выбегает уже на поле к нему, это разве не перебор?

– Я вам так скажу. Когда игроку 18 лет, еще можно делать ему поблажки. А Глушаков опытный футболист, но ничего на поле не показывает. Почувствуйте разницу. (Виталий Айрапетов)

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