Сергей Галицкий: "УЕФА проявляет неуважение к российским клубам, не позволяя им играть раньше"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что УЕФА проявляет неуважение к российским клубам, не позволяя им раньше играть в еврокубках. Галицкий считает, что позднее начало матча Лиги Европы с "Шальке" (0:2) повлияло на итоговый результат игры с "Оренбургом" (3:3).

– Две игры у одной команды трудно выиграть. Мы закончили в пятницу матч с "Шальке" в час ночи по московскому времени, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – Тут имеет место быть неуважительное отношение УЕФА к российским клубам – почему нельзя позволить играть матчи раньше? Конечно, если "Краснодар" на что-то претендует, то он должен в любом состоянии побеждать "Оренбург". Однако все команды, которые играют через два дня на третий, в одном из турнирнов проваливаются. "Спартак" тоже провалился – вылетел из Лиги Европы и Кубка России.