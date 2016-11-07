22:20 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Сергей Галицкий: "УЕФА проявляет неуважение к российским клубам, не позволяя им играть раньше"

0
0
0
3

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что УЕФА проявляет неуважение к российским клубам, не позволяя им раньше играть в еврокубках. Галицкий считает, что позднее начало матча Лиги Европы с "Шальке" (0:2) повлияло на итоговый результат игры с "Оренбургом" (3:3).

– Две игры у одной команды трудно выиграть. Мы закончили в пятницу матч с "Шальке" в час ночи по московскому времени, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – Тут имеет место быть неуважительное отношение УЕФА к российским клубам – почему нельзя позволить играть матчи раньше? Конечно, если "Краснодар" на что-то претендует, то он должен в любом состоянии побеждать "Оренбург". Однако все команды, которые играют через два дня на третий, в одном из турнирнов проваливаются. "Спартак" тоже провалился – вылетел из Лиги Европы и Кубка России.

0
0
0
3
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 4-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

доктор Коновалов

Щас главное - это Магнит) После 2017 будет немного по-другому))

22:51

Don Miguel

Непонятно. Вроде, УЕФА позволяет нам и туркам играть раньше. Дома. Если две игры разных команд из одной страны по времени не накладываются. Еще некоторые страны этим пользуются. Ну, а последний тур в одно время - так это закон даже в ЧР. А то, что УЕФА согласовало время начало всех своих матчей с ТВ - так это не изменить никому. Даже Галицкому.

22:39

доктор Коновалов

Сделай скидки на красную икру !)

22:37

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ