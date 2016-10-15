Сергей Галицкий – о критике системы продаж билетов: "Оставайтесь дома и плюйте семечки на пол"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что болельщики команды могли купить билеты на матч группового турнира Лиги Европы с "Шальке" заранее. Все билеты на этот поединок были распроданы и приобрести их можно на онлайн-ресурсах частных объявлений с огромной наценкой. К примеру, билет, номинальной стоимостью в 200 рублей, продается по 1500.

"Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей. Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол. Кстати, для вас, вечно недовольных, военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту, на матч с "Шальке". Продолжайте ныть", – написал Галицкий в своем твиттере (позже записи исчезли).

Напомним, что матч группового турнира Лиги Европы "Краснодар" – "Шальке" состоится 20 октября. Новый стадион "Краснодара" был открыт игрой сборных России и Коста-Рики, на которой был зафиксирован аншлаг – 34 тысячи болельщиков. Также аншлаг ожидается и на матче "Краснодар" – "Шальке".

Мы построили стадион в максимально короткие сроки,самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей,и вы опять недовольны,так как – Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.

Вам нужно надо было проехать в кассы за билетами,при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей. – Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.

Раз так,интернет продаж не будет до конца года,а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол. – Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.

Кстати,для Вас вечно недовольных,военные курсанты которые поддерживали нас в любую погоду,получат бесплатно свою квоту ,на матч с Шальке. – Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.