Сергей Галицкий – о критике системы продаж билетов: "Оставайтесь дома и плюйте семечки на пол"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что болельщики команды могли купить билеты на матч группового турнира Лиги Европы с "Шальке" заранее. Все билеты на этот поединок были распроданы и приобрести их можно на онлайн-ресурсах частных объявлений с огромной наценкой. К примеру, билет, номинальной стоимостью в 200 рублей, продается по 1500.
"Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей. Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол. Кстати, для вас, вечно недовольных, военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту, на матч с "Шальке". Продолжайте ныть", – написал Галицкий в своем твиттере (позже записи исчезли).
Напомним, что матч группового турнира Лиги Европы "Краснодар" – "Шальке" состоится 20 октября. Новый стадион "Краснодара" был открыт игрой сборных России и Коста-Рики, на которой был зафиксирован аншлаг – 34 тысячи болельщиков. Также аншлаг ожидается и на матче "Краснодар" – "Шальке".
Мы построили стадион в максимально короткие сроки,самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей,и вы опять недовольны,так как– Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.
Вам нужно надо было проехать в кассы за билетами,при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей.– Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.
Раз так,интернет продаж не будет до конца года,а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол.– Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.
Кстати,для Вас вечно недовольных,военные курсанты которые поддерживали нас в любую погоду,получат бесплатно свою квоту ,на матч с Шальке.– Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.
Продолжайте ныть– Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 15 октября 2016 г.
МачоМэн
Закон Ганса Хенрика Штарфельда о взаимоотношениях: Количество жалоб, исходящих от зрителей, прямо пропорционально количеству поблажек от вас. Множество зрителей ноют, если видят в этом какие-то бонусы - для них это просто путь достижения своих целей. Если вы не будете делать зрителям поблажек, уровень нытья снизится.
18:27
King’s Bounty 1
21 век на дворе, все через нет продается...ответил очень резко
18:20
ВСЕНАМАЧТУ
MITLIX теперь уже Неуважаемый господин Арутюнян. А вы не подумали - как в рабочее время ехать на стадион и стоять 3,5 часа в очереди под дождем за билетами, причем на те места, которые остались, а не которые я хочу? Никто и не открыл бы рот, если бы билеты просто раскупили бы болельщики- а они большей частью у перекупов. Посмотрим на заполняемость на матче с Шальке- наверное перекупы сами и сядут на сто мест каждый. А потом приедет Амкар- и вот тогда и посмотри сколько калек придет в кассы, а потом и на стадион. И ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ- у всех нежителей Краснодара не было шансов купить билет на Шальке- они не целевая аудитория???.........ДАИ ХАПОЕЛЬ С НИМ БЕРИ НА ЗЕНИТ...........ОГЛОБЛЮ ОБУХОМ НЕ.............
18:20
serzheo
$n10nep$___ У всех свои слабости))
18:17
$n10nep$
ki но "...buhjq сборных..." ? ))) 18:12 ===================== +100500 Тоже улыбнуло))
18:17
$n10nep$
serzheo Ты когда не пишешь о Зените, иногда довольно-таки удобовариваемые вещи вещаешь.
18:16
serzheo
Ржевский200____ Бороться со вселенским злом - не обязанность обывателя, это обязанность соответствующих служб. Обыватель именно за это платит налоги и содержит данные службы. Если все вопросы я буду решать сам, я перестану платить налоги.
18:13
ki
но "...buhjq сборных..." ? )))
18:12
ki
красава
18:12
duha1_1_1
Правильно Галицкий!!! Эту мерзоту жизни надо учить и в парашу мордой окунать вечно недовольных быдлят
18:12
MITLIX
Жители условного Армавира должны для этого ехать в Краснодар, там кого-то ловить и куда-то вести? Еще раз повторю- рынок сам всё выровняет. Так не строятся отношения с болельщиками. Это частный клуб. Сделали бы продажу с занесением ФИО и пропуском по ФИО- клуб бы сам убил бы рынок перекупов. НЕ уверен что Арутюнян хочет увидеть на Шальке много пустых мест До сегодняшнего его коммента я его очень уважал Ключевое слово- УВАЖАЛ
18:11
Ржевский200
MITLIXчувак, хочешь наказать перекупов идешь в ментовку и пишешь заяву. Перепродажа билетов это бизнес, а раз бизнес то нужны лицензии, разрешения, налоги и т.д. Подними жопу сделай что-нить и не будет злобных перекупов.
18:05
Инквизитор 2013-9
Это не ГВК и Саввиди!!! Уважуха!
18:04
Инквизитор 2013-9
Красавец!
18:03
serzheo
По сути, нужно понимание - что такое футбол для Нации. Он необходим для развития страны и молодежи в целом? - И тогда этим вопросом занимается государство. Либо это бизнес отдельных людей не имеющий отношения к Нации, которым интересуется малая часть населения, хобби страны , своего рода. И тогда можно отдать спорт №1 на откуп частным лицам. Это ключевой вопрос, золотой середины не бывает.
17:57
MITLIX
теперь уже Неуважаемый господин Арутюнян. А вы не подумали - как в рабочее время ехать на стадион и стоять 3,5 часа в очереди под дождем за билетами, причем на те места, которые остались, а не которые я хочу? Никто и не открыл бы рот, если бы билеты просто раскупили бы болельщики- а они большей частью у перекупов. Посмотрим на заполняемость на матче с Шальке- наверное перекупы сами и сядут на сто мест каждый. А потом приедет Амкар- и вот тогда и посмотри сколько калек придет в кассы, а потом и на стадион. И ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ- у всех нежителей Краснодара не было шансов купить билет на Шальке- они не целевая аудитория???
17:54
serzheo
Гуру1974____ А зачем это Галицкому? Он продаст билеты по 200 - что тебе, что перекупам. Свои деньги он получит и так и этак. А "забота о ближнем" не входит в его обязанности.
17:49
баламошка
Довели человека. Всё правильно. Не хотят покупать билеты - путь лузгают семки и пялятся в телик как герой Светлакова в "Нашей Раше" и как вечно недовольный баламошка.
17:49
chep
Помню как в молодые годы стоял за билетом на свой родной Зенит с 6 утра, а покупал только ближе к 13 часам! И не ныл! Считал себя самым счастливым! А тут до кассы не доехать!!! Галицкий и так сделал больше чем мог!
17:47
Гуру1974
Если вы не хотите покупать билеты в кассах за 200 рублей, покупайте через интернет (очень удобно, не правда ли?), но за 1500. Все правильно сказано. Только Галицкому не плохо было бы позаботиться и о том, чтобы максимально исключить подобные вещи. Например, я бы продавал 2 билета в одни руки по паспортам. Вот тогда посмотрел, что победило бы.
17:41
mstia13
Суммы смешные Тем более для нового стадиона Лучше бы у нас государства в футболе не было! Хуже бы точно не стало бы!
17:40
muzsolini
Молодец, хвостом не машет. Надо - берите. Трудно задницу оторвать от кресла - переплачивайте или смотрите по телеку. И нойте дальше. Люди считают, что им всё должны на блюдечке принести, и зад поцеловать. И всё равно будут недовольны.
17:37
Gonza666les
молодца) всё верно
17:35
Снежик
Нравится мне Галицкий и его Краснодар. Да и Магнит - неплохая сеть. Но вот эта его реакция очень похожа на истерику. Когда кто то начинает думать о неблагодарностях это лишнее и бесполезное.
17:34
serzheo
А вот Вам, ребята, и обратная сторона медали частной собственности. Многие забыли как это бывает, и за что раскулачили в 17-м году богатеев... Разве футбол в Краснодаре принадлежит Галицкому?... Не успев открыть стадион он начал диктовать условия всему городу. Но ведь футбол - не частная лавочка.... Вот и подумаешь, а так ли плохо что государство курирует спорт №1 ?...
17:34
regjy
Всё правильно сказал!
17:28
Пряслин
Что это с Галицким? Не ожидал от него такого. Так зрителей не привлечь на трибуны. Понятно, что он зарабатывает не футболом. Но всё-таки и "Магниты" не одни в Краснодаре.
17:24
green-euro
кто людям помогает - тот тратит время зря! хорошими делами прославиться нельзя!
17:18