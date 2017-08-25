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16:04 | Футбол — Лига Европы

Сергей Фурсенко: "Зениту" досталась хорошая группа"


Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что сине-бело-голубым досталась проходная группа. По его словам, команде надо еще много работать над улучшением игры. "Зенит" в группе L встретится с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".

- Хорошая группа досталась "Зениту", она проходная абсолютно, - цитирует пресс-служба клуба Фурсенко. - "Реал Сосьедад" посильнее остальных соперников по квартету. С "Русенборгом" мы играли и раньше, норвежцы – ребята крепкие.

В целом считаю, что хорошая группа досталась "Зениту". Что касается "Вардара", то никакой недооценки и быть не может, у нас ее вообще не бывает. Мы всегда оцениваем соперника. Другое дело, что нам всем вместе надо еще работать и работать.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-25-sergey-fursenko-zenitu-dostalas-khoroshaya-gruppa.htm

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