Сергей Фурсенко: "Зенит" сыграл на фоне усталости"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что петербургский клуб проиграл голландскому "Утрехту" (0:1) на фоне усталости и из-за не очень быстрой и академичной игры. Это была первая встреча 4-го отборочного раунда Лиги Европы, ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

– "Утрехт" – это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично. Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках, я надеюсь, что будет полный стадион и мы выйдем дальше.

Трансляция матча "Утрехт" - "Зенит"