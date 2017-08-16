Сергей Фурсенко: "Зенит" сыграл на фоне усталости"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что петербургский клуб проиграл голландскому "Утрехту" (0:1) на фоне усталости и из-за не очень быстрой и академичной игры. Это была первая встреча 4-го отборочного раунда Лиги Европы, ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.
– "Утрехт" – это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично. Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках, я надеюсь, что будет полный стадион и мы выйдем дальше.
dili
В Европе судьи не помогают.....
22:04
Гоша1981
купили на 100 млн евро 10 человек! что тогда говорить должен был в прошлом году Бердыев??
22:02
Pleafant
Утрехт играл тоже через 2 дня на 3й. Фурснко не знал,или отмазки лепит по привычке? Просто, "великий" по деньгам, клуб продул маленькому европейскому,где деньги привыкли зарабатывать на поле своей игрой.
21:59
Andersen32
Опять эта усталость вначале сезона, а феврале не хватает игровой практики. Надо переходить на весну-осень.И всё равно будет та же хрень.
21:59
эстонский армеец
"Зенит" просто хочет слить ЛЕ.
21:54
Iz_naroda
После первых же туров устали великие профессионалы. Может зарплаты им всем увеличить?
21:47
Felix BARSA
Отлично, пусть Вас потреплет Утрехт 24 августа, а 27 на фоне УСТАЛОСТИ наш Ростов с Вами сыграет! Желаю Зени дополнительное время и серию пенальти!
21:45
Доктор Хряк
А ЕГэ ввели на фоне тупости???
21:40