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15:05 | Футбол — Лига Европы

Сергей Фурсенко: "Зенит" должен выходить из группы в Лиге Европы"


Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что команда обязана проходить групповой этап Лиги Европы. Соперниками сине-бело-голубых в группе L стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

Я считаю, что жеребьевка для нас получилась удачной, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Думаю, что команда должна проходить групповой этап. Не стал бы выделять кого-то отдельно, все соперники в группе примерно равные.

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4507783

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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