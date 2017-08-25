Сергей Фурсенко: "Зенит" должен выходить из группы в Лиге Европы"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что команда обязана проходить групповой этап Лиги Европы. Соперниками сине-бело-голубых в группе L стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

– Я считаю, что жеребьевка для нас получилась удачной, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Думаю, что команда должна проходить групповой этап. Не стал бы выделять кого-то отдельно, все соперники в группе примерно равные.

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы