Сергей Фурсенко: "Зенит" 16 августа сыграет с "Утрехтом" в Голландии"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что клуб получил бумагу, согласно которой санкт-петербургский клуб сыграет первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом" в Голландии. Он также подтвердил, что ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петебурге.

– У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18.00 играем в Голландии, – приводит "Р-Спорт" слова Фурсенко.

Изначально клубы должны были провести первую игру 17 августа, однако позже направили в УЕФА письмо с просьбой о переносе матча. Отмечалось, что голландский клуб не хочет проводить свой матч одновременно с "Аяксом", который 17 августа сыграет с "Русенборгом".