Сергей Фурсенко: "Вера в выход в Лигу Европы непоколебима"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что команда и главный тренер Роберто Манчини находятся в отличном настроении перед матчем 7-го тура чемпионата России против "Амкара", несмотря на поражение от "Утрехта" (0:1) в первой игре 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Он отметил, что вера в выход в групповой этап еврокубкового турнира непоколебима.

– Команда и Роберто Манчини в отличном настроении, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Мы думаем о следующем матче (в 7-м туре чемпионата России сине-бело-голубые на выезде сыграют против "Амкара". – Прим. "СЭ").

Что касается "Утрехта", вы знаете, у меня вера есть (в выход в групповой этап – Прим "СЭ"), она непоколебима. Футбол есть футбол. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть. Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над "Утрехтом".

Напомним, матч 7-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры -15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Отвеная игра между "Зенитом" и Утрехтом" состоится 24 августа, начало встречи - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.