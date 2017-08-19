09:58 | Футбол — Лига Европы

Сергей Фурсенко: "Вера в выход в Лигу Европы непоколебима"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что команда и главный тренер Роберто Манчини находятся в отличном настроении перед матчем 7-го тура чемпионата России против "Амкара", несмотря на поражение от "Утрехта" (0:1) в первой игре 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Он отметил, что вера в выход в групповой этап еврокубкового турнира непоколебима.

– Команда и Роберто Манчини в отличном настроении, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Мы думаем о следующем матче (в 7-м туре чемпионата России сине-бело-голубые на выезде сыграют против "Амкара". – Прим. "СЭ").

Что касается "Утрехта", вы знаете, у меня вера есть (в выход в групповой этап – Прим "СЭ"), она непоколебима. Футбол есть футбол. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть. Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над "Утрехтом".

Напомним, матч 7-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры -15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Отвеная игра между "Зенитом" и Утрехтом" состоится 24 августа, начало встречи - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170819/1124451176.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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hant64

Ну, если по мнению Фурсенко, основополагающим фактором победы для Зенита являются болельщики, то это диагноз не самого лучшего заболевания руководству команды.

10:38

Патриот Сибири

Занесли

10:28

burmistr

Gogy-А кто такая Непокобелимая Вера?==========А это Серёгина родственница. Но за определённый гонорар может покобелиться.Но чуть-чуть. "На полшишечки".

10:15

Serenky25

Некобелимая Вера-подруга Фурса.

10:14

Gogy

А кто такая Непокобелимая Вера?

10:01