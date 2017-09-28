Сергей Фурсенко: "Система фиксации гола на матче с "Реал Сосьедад" - прерогатива УЕФА"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что использование системы определения гола на матче второго тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" является прерогативой УЕФА. Также руководитель поделился мнением об использовании системы видеоповторов.

- Эта система работала на Кубке конфедераций, но на матчах "Зенита" будет использоваться впервые. Это прерогатива УЕФА, они приняли такое решение, - цитирует ТАСС Фурсенко. - В Российском футбольном союзе (РФС) такого решения нет, потому что данная система установлена не на всех стадионах. Думаю, что эта система используется на всех матчах Лиги Европы, если она установлена.

По правилам на стадионе запрещено показывать повторы спорных моментов. Мы следуем регламентам, поэтому здесь обсуждать нечего. Если будет принято решение в РФС, то мы последуем за ним и регламентом лиги.

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.