Сергей Фурсенко: "С самого начала было понятно, что игра будет тяжелой"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что питерцам всегда тяжело играть с немецкими командами. По его словам, игроки слишком нервничали, из-за чего допускали много брака.

– С самого начала было понятно, что игра будет тяжелой, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Фурсенко. - "РБ Лейпциг" – серебряный призер прошлого чемпионата Германии, да и и сейчас они находятся вверху турнирной таблицы. С немецкими командами всегда тяжело играть.



"РБ Лейпциг" – очень быстрая команда. В ее составе есть несколько очень быстрых и технически оснащенных игроков. Сказывается и психология: игра на выезде, очень хочется пройти дальше. Уже и другие результаты некоторые знали, поэтому особенно хотелось отличиться. На нервяке начался брак.



Сначала "Зенит" играл прилично, но потом почему-то подсел. Было очень много технического брака. Думаю, в связи с этим дальше не пошла игра. Такое бывает.



Слава богу, в конце Кришито забил гол: технически очень красивый и выверенный удар. Мастер ударил! Кришито часто радовал нас такими ударами и раньше. Но здесь особенно тяжело было вратарю, удар шел с центра штрафной.