Сергей Фурсенко: "На сильные команды всегда выше настрой и с ними интереснее играть"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" заявил, что доволен жеребьевкой группового турнира Лиги Европы. Руководитель отметил, что команда должна выходить в плей-офф из такой группы. Напомним, что в квартете L петербургский клуб встретится с такими командами, как "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

– Мы удовлетворены, – сказал Фурсенко. – Нормальная группа, достаточно сильные соперники. На сильные команды всегда выше настрой и с ними интереснее играть. "Зенит" должен выходить из такой группы.

– Для вас принципиально занять именно первое место в группе?

– Вы же знаете, мы всегда хотим быть только первыми.

Сергей Фурсенко: "Соперники сильные. Но "Зенит" должен выходить из группы"