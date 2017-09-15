Сергей Фурсенко: "Молился, чтобы Ригони забил"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что полузащитник Эмилиано Ригони влился в коллектив и понял, как играет команда. Аргентинский новичок сине-бело-голубых в этом поединке забил свой дебютный мяч.

- Первый гол за "Зенит" забил Эмилиано Ригони.

- Я молился, чтобы он забил. Это даст человеку возможность почувствовать себя нападающим. Болельщики всегда настроены скептически: "Вот купили кого-то непонятно зачем!" А сейчас видно насколько он скоростной, как он владеет мячом.

- Но первый матч он провалил.

- Понимаете, он столько летел из Аргентины. Его вызвали в сборную. Это тоже эмоциональный момент. Потом разница во времени. Можно простить его за то, что он не сразу набрал форму. Теперь он понял, как играет команда и влился в коллектив. (Сергей ЯРЕМЕНКО)